LIFESTYLE - Soirée esclusiva a Porto Cervo per celebrare il gioiello della Maison Perrier-Jouët

PORTO CERVO - La Maison Perrier-Jouët ha celebrato il lancio in Italia dello champagne più raro ed esclusivo al mondo: la Cuvée Belle Epoque Blanc de Blancs vintage 2000.Il millesimo 2000 è solo il terzo millesimo di questa cuvée in tutta la storia secolare di Perrier-Jouët, Maison fondata ad Epernay nel 1811.Una Cuvée di prestigio, un pezzo unico nella collezione Perrier-Jouët, creato unicamente durante le annate di eccezione da Hervé Deschamps, settimo Chef de Cave della Maison.In Italia arriveranno soltanto 100 bottiglie.L’evento di lancio “The ultimate Luxury Experience” si è svolto a Porto Cervo, in una location elitaria ed incantevole: il panfilo My Dionea, un elegante maxiyacht frutto di un sofisticato restyling di una navetta degli anni ‘60.Sabato 27 giugno, 150 selezionati ospiti, personaggi del jet set, dell’imprenditoria e dello spettacolo, amici, estimatori della Maison tanto amata da Grace Kelly e da tutti i dandy di ieri e di oggi si sono riuniti a Porto Cervo per partecipare a una sorta di iniziazione raffinata e scoprire, conoscere e degustare in esclusiva questa pregiata Cuveé.