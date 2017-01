CULTURA - Hugo Pratt, grande mostra in Normandia per "Corto Maltese"

CHERBOURG - Tempo fino al 20 settembre 2009, a Cherbourg (in Normandia), per visitare la mostra di Hugo Pratt, "Périples secrets", prima esposizione dedicata all'artista in Francia dopo oltre venti anni.Per la sua 5a biennale della 9a arte, Cherbourg rende omaggio a Hugo Pratt, padre di Corto Maltese, figura emblematica del marinaio avventuroso. Dopo Enki Bilal, François Schuiten, André Juillard e Jacques de Loustal, è Hugo Pratt che entra al museo d'arte Thomas-Henry, a Cherbourg, terra di marinai, porto aperto sul mare più navigato al mondo.Questa biennale 2009 propone di scoprire un'opera universale da un'angolazione specifica. "Périples secrets" di Hugo Pratt avrà come filo conduttore l'arte grafica del disegnatore, il suo tratto puro, la sua inquadratura frammentata, in particolare negli ultimi album.Saranno presentate più di cento opere : progetti, ricerche grafiche, edizioni di stampe, serigrafie su metallo, panoramiche digitali...Un'attenzione particolare sarà riservata alla scenografia : il materiale audiovisivo, le immagini e le luci saranno in armonia con le opere esposte.Immagini e film faranno da legame tra le sezioni e serviranno da guida nell'ambito dell'esposizione per far immergere il visitatore nel mondo di Hugo Pratt, la sua cultura, le sue opere.L'ingresso è gratuito.!Per informazioni :Museo d'arte Thomas-HenryCentre culturel, 4 rue Vastel50100 Cherbourg-Octeville+33 (0)2 33 23 39 38www.franceguide.com