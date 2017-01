TEATRO / Fai il pieno di cultura a Legnano: in scena la Recherche di Proust

LEGNANO (MI) - Uno studio teatrale sulla Recherche e sul rapporto tra “tema e variazione” per l'iniziativa regionale “Fai il pieno di cultura” 2009. A Palazzo Leone da Perego di Legnano (sabato 16 maggio, ore 18.15) è di scena Proust, o meglio: quel che di Proust resta “al tempo del nichilismo”.Un uomo, confinato in uno spazio “al di sotto” del tempo e dello spazio, vive un'esistenza di incessante circolarità e ritorno.Da un altrove molto vicino e inspiegabile proviene il suono della musica di Bach...Il narratore della Recherche, più che ricercare il Tempo, sembra ricercare l’’Io’ perduto: un ‘Io’ disperso e nascosto fra gli innumerevoli altri ‘io’ che compongono la sua identità.Egli ricerca un ‘Io’ perduto perché rifiuta di ‘salvarsi’ dalla spiazzante ‘condizione dividuale’ aggrappandosi ad identità pre-costituite.Egli vorrebbe, in un certo senso, essere come lo scrittore Bergotte, ma nello stesso tempo sa molto bene che lo deluderebbe una vita intrapresa sul modello di Bergotte. Non essere Bergotte, allora, è importante, ma fare come Bergotte. Non essere il più possibile simili al grande pittore Elstir, allora, ma fare come Elstir.Al pianoforte, in scena, Giorgio Fasciolo esegue l'integrale delle Variazioni Goldberg di Bach. “Frammenti / Variazioni” è un itinerario alla ricerca dell'io perduto attraverso l'arte che percorre la Recherche; la messinscena è completata dall'allestimento, in ogni replica, delle sculture di Paolo Gallerani.L'ingresso allo spettacolo è libero e gratuito.Palazzo Leone da Peregovia Gilardelli, 10 – Legnano (MI)Sabato 16 maggio - ore 18.15 – Ingresso LiberoScenAperta Altomilanese Teatriin collaborazione conUniversità degli Studi di Milano – Cattedra di Estetica Contemporaneacon il patrocinio del Centre Culturel Français de MilanFRAMMENTI / VARIAZIONIuno studio teatrale scritto e diretto da Paolo Bignaminisu testi di Marcel Proustda un'idea di Mauro Carbonecon la collaborazione di Claudio Rozzonicon: Luciano Mastellariesecuzione al pianoforte delle Variazioni Goldberg di J. S. Bach: Giorgio Fasciolosculture: Paolo Gallerani