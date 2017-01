TEATRO / Due giorni di Francia a Napoli: in scena "Cet Enfant" di Joël Pommerat

(da Il Sole 24 Ore.com)

NAPOLI – Due soli giorni per vedere un po' di Francia a Napoli. Si tratta della manifestazione “Face à face”, che riscuote la giusta visibilità che meritano le “parole di Francia per le scene d'Italia”. Il Mercadante aderisce per il secondo anno all'iniziativa e propone uno spettacolo di Joël Pommerat, giovane e apprezzato autore e regista francese.“Cet enfant” scava nell’intimo, nell'inconscio, raccontando la storia di una madre inventa pretesti per trattenere a casa suo figlio che deve andare a scuola, trasferendo su di lui le proprie angosce: una successione di brevi scene intorno al tema del rapporto genitori-figli, con personaggi duri e fragili, ma tutti terribilmente umani.Ricorda, opportunamente traslato per età dei personaggi del testo, quel “Giusto la fine del mondo” di Lagarce diretto da Ronconi a Milano. Sempre drammaturgia francese contemporanea, sempre Face à face, sempre le angosce della quotidianità che ritornano: evidentemente la crisi delle identità passa anche dal teatro.Joël Pommerat, con la sua scrittura frammentata, “sonora” e “visuale”, fatta anche di rumori, musiche, gesti, è in scena per la prima volta in Italia con un suo spettacolo.Cet enfanttesto e regia Joël Pommeratcon Saadia Bentaïeb, Agnès Berthon, Lionel Codino, Ruth Olaizola, Jean-Claude Perrin, Marie PiemonteseAl Teatro MercadanteDal 7 all'8 maggioInfo: www.teatrostabilenapoli.itPaolo Bignamini