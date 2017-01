LIFESTYLE / Barbro Andersson e Perrier-Jouët: per pochi fortunati la possibilità di aggiudicarsi un’opera online

:: - Fin dalla sua nascita, nel lontano 1811, la Maison Perrier-Jouët ha sostenuto e promosso la creatività e l’espressione artistica; un modus operandi che scandisce da allora le scelte della Maison di Epernay, diventando un vero e proprio stile di vita intriso di bellezza e di joie de vivre. Ispirandosi alla bottiglia della Cuvée Belle Epoque, resa celebre dal bouquet di anemoni disegnato nel 1902 dal maestro vetraio dell’Art Nouveau Emile Gallé, l’artista svedese Barbro Andersson ha creato un’opera d’arte declinata in quattro atti a rappresentare il gesto creativo di questa prestigiosa Cuvée, icona della Maison.Per la Belle Epoque di Perrier-Jouët, Barbro Andersson ha così concepito una sequenza di quattro opere, espressione allegorica del metodo di elaborazione dello champagne. Ogni composizione evoca lo sviluppo dell’aroma di fiori bianchi, caratteristico dello stile di questa prestigiosa Cuvée. Il risultato espressivo, al pari della sua fonte di ispirazione, racconta la dimensione estetica della Cuvée, evidenziando come anche l’assemblage sia un gesto artistico.Ogni quadro, infatti, rende e ripercorre visivamente il lavoro di Hervé Deschamps, settimo chef de cave della Maison, che compone ogni Cuvée come se fosse un’opera unica e irripetibile. Alla stregua di un artista nel proprio studio, Hervé Deschamps combina le miscele con un approccio basato sull’intuito, l’ispirazione e la maestria, trasmettendo eleganza e raffinatezza. Un comune sentire quello che unisce la Maison Perrier-Jouët e Barbro Andersson.Entrambi condividono lo stesso anelito verso l’armonia compositiva, lo stesso desiderio di assurgere la natura a fonte d’ispirazione, natura intesa come realtà da indagare e trasformare svelandone la sua diversità e opulenza, il suo fascino e la sua magia. E’ questa potente alchimia tra arte e natura che sia l’artista sia la Maison di Epernay vogliono ricreare attraverso questa partnership. Ognuno dei quadri “Cuvée Belle Epoque Perrier-Jouët” by Barbro Andersson è disponibile in edizione limitata in 100 stampe, ognuna numerata e firmata dall’artista.Essi saranno esposti a partire da questa primavera nelle enoteche più importanti e nei più prestigiosi locali e ristoranti di tutto il mondo.Infine, fino al 30 giugno 2009, la Maison offre agli appassionati d’arte e agli estimatori di Perrier-Jouët la straordinaria opportunità di vincere una delle originali opere d’arte attraverso un concorso online su www.perrier-jouet.com. I quattro quadri possono anche essere scaricati dal sito come wallpaper in edizione limitata (100 copie)Barbro Andersson (nella foto), svedese di nascita, vive e lavora a Parigi. Dopo aver studiato fotografia da autodidatta, è rimasta affascinata dalle scene di natura morta. Il suo approccio audace e d’impatto gioca con la luce e i contrasti, utilizzando una prospettiva fresca, ardita e arguta. Il suo lavoro ha una forte connotazione botanica, incentrata soprattutto sui fiori, e declinata in uno stile contemporaneo influenzato dal linguaggio visivo del tardo XIX secolo. La sua opera costituisce un universo artistico contemporaneo, con dei contenuti tali da rappresentare il perfetto scenario dove far vivere, in perfetta armonia, la visione estetica di Perrier-Jouët.Info: www.perrier-jouet.com