CULTURA / La "Nuit des Musées", al via in tutta Europa la lunga notte della cultura nei musei

:: - Sabato 16 maggio si svolge in tutta Europa (Italia compresa) un'iniziativa nata dal progetto francese la "Nuit des Museés", che prevede numerose iniziative culturali e di spettacolo nei musei che resteranno aperti tutta la notte.Il programma completo della manifestazione è disponibile sul sito www.nuitdesmusees.culture.fr Pubblichiamo qui di seguito l'intervento (in lingua frncese) del ministro della cultura francese Christine Albanel:"A René Char qui voyait en la nuit le repère de la liberté, la « Nuit des Musées » offre une belle réponse. Audacieuse, festive, européenne.Ouvrant à tous, le temps d’une nuit, monuments et musées, elle invente chaque année un rendez-vous exceptionnel avec la culture. Partout, mises en lumière, performances musicales, théâtrales ou littéraires, créations inédites, tissent un fil captivant avec les collections permanentes. Ainsi teinté d’éphémère, notre patrimoine tout entier devient inédit, un monde à redécouvrir.En France, plus d’un millier de lieux offrent à chacun cette belle aventure, du Louvre au musée des beaux-arts de Lyon, en passant par la Cinémathèque française à Paris ou le musée des Augustins à Toulouse. Mais l’aventure ne s’arrête pas à nos frontières : le 16 mai, c’est toute l’Europe, désormais, qui met ses musées à l’heure de la nuit, qu’ils soient à Madrid, Ljubljana, Yalta, Londres ou Bruxelles. Avec près de 39 pays associés, c’est l’Europe des cultures et l’Europe des hommes – sans doute son sens le plus profond - que la Nuit des Musées contribue ainsi à faire vivre.Placée sous le patronage du Conseil de l’Europe, elle en fêtera cette année le soixantième anniversaire avec un rendez-vous sans précédent : l’ouverture du Palais de l’Europe à Strasbourg, permettant aux visiteurs de découvrir une sélection d’œuvres d’art offertes par les Etats-membres depuis la création de l’Union européenne.Avec le concours du Centre National des Etudes Spatiales, avec l’ouverture exceptionnelle du Grand Palais ou avec la « nuit des mystères », bien d’autres rendez-vous captivants jalonneront cette belle nuit, placée, pour la première fois, sous le patronage de l’UNESCO.Je tenais à remercier chaleureusement tous ceux qui contribuent à rendre possible ce moment unique et je souhaite à chacun une fascinante échappée, hors du temps, au plus près de l’art".Christine Albanel