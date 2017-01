CINEMA / Omaggio a Guillame Depardieu: sul grande schermo la retrospettiva dedicata al giovane maledetto del cinéma

MILANO - La sua fine prematura e tragica lo avvicina alla grandezza dei maledetti: Guillaume Depardieu fa il suo primo grande debutto nel film di Alain Corneau "Tous les matins du monde". Vince il César du meilleur espoir masculin nel film del 1996 "Les Apprentis" di Pierre Salvadori...Inizia così una rapida carriera cinematografica, alla quale il Centre Culturel Français de Milan dedica una bella ed esaustiva retrospettiva. È a Cannes per il film di Léos Carax Pola X, lavora accanto a Catherine Deneuve. Nel 2002 è attore insieme al padre nel film Aime ton père di Jacob Berger, singolare opera in cui sono presenti momenti di aspro e crudo dissidio tra le due personalità, chissà il riflesso veritiero di conflitti che hanno nella realtà accompagnato i due artisti in cerca di una sempre improbabile intesa. Queste le prossime proiezioni: giovedì 14 maggio "Pola x" di Léos Carax, con oltre a Guillaume Depardieu, Catherine Deneuve, Katia Golubeve: Pierre vive con la madre, Marie, in un castello in Normandia ed è fidanzato con Lucie. Sono belli, ricchi e spensierati. Un giorno la madre annuncia a Pierre che ha fissato la data del matrimonio con Lucie. Pierre parte in moto per annunciare la notizia alla fidanzata, ma per strada appare una creatura di una bellezza funebre che gli annuncia di essere sua sorella..Sabato 16 maggio tocca ad "Aime ton père" di Jacob Berger con Gérard Depardieu e Sylvie Testud: Léo Sheperd, scrittore cinquantenne, vive recluso in un villaggio dell’Alta-Savoia, lontano dai suoi due figli. Premiato con il Nobel per la letteratura, parte per Stoccolma in moto. Suo figlio Paul decide di seguirlo per tentare di chiarire vecchi dissapori. Dopo i primi sfoghi di rabbia si confideranno le loro paure, ricordi e rancori…Infine giovedì 21 maggio "Tous les matins du monde", film che ripercorre la storia di Monsieur de Sainte Colombe, uomo scorbutico e cupo, grande maestro di viola da gamba e insegnante di Marin Marais, prestigioso musicista alla corte di Luigi XIV.Info: www.culturemilan.com