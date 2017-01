CINEMA / Audrey Tautou a Roma: vi presento la mia "Coco avant Chanel"

:: - Esce a fine maggio nelle sale italiane l'attesissimo "Coco avant Chanel - L'amore prima del mito": il film di Anne Fontaine viene presentato in questi giorni a Roma dalla protagonista Audrey Tautou, che dalla sognante Amélie passa oggi alla sobria eleganza di Coco Chanel.Una bambina che viene mandata con la sorella in un orfanotrofio nel centro della Francia e ogni domenica aspetta invano che arrivi il padre a cercarla. Un'artista di cabaret con una voce fioca che canta per un pubblico di soldati ubriachi. Una umile sartina, che cuce orli nel retro di una sartoria di provincia. Una giovane, magrissima mantenuta, a cui Etienne Balsan, il suo amante, offre un rifugio sicuro, tra ozi e piaceri. Una donna innamorata che sa che non sarà mai la moglie di nessuno e rifiuta di sposarsi persino con Boy Capel, l'uomo che ricambia il suo amore. Una ribelle che trova opprimenti le convenzioni del suo tempo e indossa gli abiti dei suoi amanti. Questa è la storia di Gabrielle 'Coco' Chanel che, da ostinata orfana, attraverso un percorso straordinario, diventa la leggendaria creatrice d'alta moda che ha incarnato la donna moderna ed è diventata un simbolo di successo, libertà e stile.Info: www.warnerbros.it