TEATRO / Va in scena la filosofia, a Milano convegno in Statale

MILANO – Filosofia nel teatro, teatro nella filosofia: importanti e riconosciuti filosofi hanno scritto opere teatrali, mentre autori teatrali sono stati considerati spesso grandi filosofi.Da mercoledì 22 a venerdì 24 aprile si svolgerà presso l’Università degli Studi di Milano, nella Sala Napoleonica in via S. Antonio 10/12, un convegno interdisciplinare sul tema “La filosofia a teatro”, a cui prenderanno parte esperti di teatro, specialisti delle letterature classiche e moderne nonché studiosi di filosofia e in particolare di estetica. Interverranno, tra gli altri, Elio Franzini, Paolo Bosisio, Mauro Carbone, Fausto Malcovati. In realtà sarà davvero ricco e prestigioso l'elenco completo dei relatori che si succederanno nei tre giorni del convegno, confrontandosi su autori come Euripide, Aristofane, Seneca, Brecht, Sartre, Beckett, Moravia.I rapporti di reciproca influenza tra filosofia e teatro sono stati fin dall’antichità numerosissimi e di diversa natura. Come suggerisce il titolo stesso dell'evento, la filosofia può infatti prendere a teatro il ruolo dell’autore, ma può anche salire sul palco o scendere invece tra il pubblico. Figure di filosofi compaiono come personaggi sulla scena, mentre singole opere o intere epoche teatrali sono state profondamente influenzate da un sistema filosofico o dall’opera di un filosofo.Alcuni filosofi hanno riflettuto poi profondamente sulla natura della rappresentazione teatrale o hanno attributo al teatro un ruolo determinante nel loro sistema filosofico. Questi e altri possibili aspetti del fecondo rapporto tra teatro e filosofia saranno oggetto delle relazioni del convegno, che nella mattina della prima giornata si concentrerà sull’antichità greca, per proseguire poi nel pomeriggio con la letteratura latina, il barocco spagnolo, l’illuminismo ebraico (Haskalah) e quello francese. Il giorno seguente, l’attenzione si focalizzerà in mattinata sulla letteratura tedesca, per lasciare spazio invece nel pomeriggio a una più ampia riflessione filosofica sulle modalità di rappresentazione e ricezione dell’opera teatrale. Nell’ultima mattina, infine, il panorama si aprirà ad autori francesi, inglesi, russi e italiani.La filosofia a teatro22-23 aprile 2009 (ore 9 – 13 / 14 – 18.30) - 24 aprile 2009 (ore 9 – 13)Università degli Studi di Milano, Sala Napoleonica - Via S. Antonio, 10/12Contatti: alessandro.costazza@unimi.itINGRESSO LIBERO