TEATRO / Recensione: "Giusto la fine del mondo", fine del soggetto e fenomenologia dell'incomunicalbilità

(da Il Sole 24 Ore.com)

MILANO – Se è vero (non v'è ragione di dubitarne) che Jean-Luc Lagarce ebbe l'idea di “Giusto la fine del mondo” prima di sapere d'essere sieropositivo, resta, vedendo il suo testo in scena, la sensazione di una cultura occidentale (penso, per restare in Francia, alle disperate “nuits fauves” del cineasta Cyril Collard) che esprime, nell'espiazione artistica, la sublimazione della sua cultura contemporanea. In altre parole: peccato originale, perdono, redenzione.Che è, si badi, una redenzione data dall'arte stessa, in quanto scrittura (o allestimento teatrale, film, ecc.). Lo spettacolo diretto da Luca Ronconi come seconda tappa del percorso sulla drammaturgia contemporanea francese e su Jean-Luc Lagarce in particolare, evidenzia il profondo dramma dell'incomunicabilità. In scena la storia di Louis, che va a trovare la sua famiglia dopo una lunga assenza. Torna perché sa di morire di lì a poco: cerca di parlare con la madre, con il fratello, con la sorella, con la cognata che non aveva mai conosciuto. Vuole congedarsi da loro. Ma non riesce a dire nulla. Cosa resta del silenzio, di questo minimalismo estremista che si porte dietro il più profondo nichilismo (anche stilistico, fatto di ellissi, silenzi, impasse)? La malinconia dell'assenza, dello scacco, della nostalgia di ciò che manca solo quando è irrimediabilmente perduto.Il retrogusto amaro di questa assenza (che è morale) è – mi pare – reso dalla scelta di Franco Quadri, che sceglie di tradurre il francese “juste” non con “solamente” - cosa che avrebbe armonizzato il ricorrere del termine a una quotidianità scorrevole -, bensì con “giusto”, più letterale ma al contempo ben più “morale”: la “fine del mondo” è “giusto” quello, qualcosa di inevitabile. Solamente, ma “necessariamente”, quello.“Giusto la fine del mondo” resta in ogni caso uno spettacolo sobrio, convenzionale, distante: forse la fine del soggetto non poteva essere rappresentata diversamente.Paolo BignaminiGiusto la fine del mondo, di Jean-Luc LagarceFino al 9 aprile, al Piccolo Teatro Studio - Info: www.piccoloteatro.org