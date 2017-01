TEATRO / Anteprima - Al Piccolo Robert Lépage, omaggio multimediale ad Andersen

MILANO - Dice Robert Lépage, il grande, visionario, regista canadese: "il mio interesse nel realizzare uno spettacolo su Andersen dipende molto dal fatto che lui era un uomo solitario. Ovviamente l’opinione comune è che fosse ben inserito in società, che frequentasse spesso ricevimenti, che fosse in contatto con le grandi menti d’Europa, che viaggiasse molto. Ma questo serviva a compensare la sua solitudine affettiva. Era una persona che soffriva molto".Epoche, vite e fiabe si intrecciano in questo nuovo spettacolo scritto da Robert Lepage nel 2005, per il bicentenario della nascita di Andersen. Ispirandosi a due racconti tra i meno noti del celebre scrittore per l’infanzia, La driade e L’ombra, Lépage costruisce un monologo di due ore in cui racconta la storia di Frédéric Lapointe, canadese del Québec, scrittore di testi per canzoni, che si reca a Parigi. Il sovrintendente dell’Opéra Garnier gli ha commissionato la stesura di un libretto per un’opera lirica che avrà come soggetto, appunto, La driade di Andersen.I piani narrativi a questo punto si intersecano: Frédéric, albino come Andersen, vive una sorta di identificazione con lo scrittore. Come lui ha difficoltà nei rapporti con le donne: se Andersen era bisessuale e per tutta la vita fu attratto e respinto dal sesso femminile, Frédéric si sta separando dalla propria compagna, desiderosa di figli che lui al contrario non vuole. Intanto la Driade, ninfa dei boschi, si aggira per Parigi cercando il modo per barattare la propria immortalità con una notte nella Ville Lumière dell’Expo Universelle del 1867.Lo spettacolo è a Milano, al Piccolo Teatro Strehler, in lingua originale con sovratitoli in italianoIn occasione della permanenza milanese dello spettacolo, venerdì 17 aprile (ore 17.30) presso la Scatola Magica del Piccolo Teatro Strehler si terrà l’incontro “Le donne di Andersen, tra vita e fiabe”: interviene Anthony Majanlahti.Carla Chiarelli legge brani dagli scritti dell’autore danese, con la partecipazione di Yves Jacques.The Andersen Projectscritto e diretto da Robert LépageDal 16 al 19 aprile 2009Info: www.piccoloteatro.org