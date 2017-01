LIFESTYLE / Assemblage esclusivo a Miart: lo champagne Perrier-Jouët incontra l’arte contemporanea

MILANO - “Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni”, così diceva Oscar Wilde e il motto vale per la bella iniziativa che la Maison Perrier-Jouët dedica a tutti gli appassionati d’arte, collezionisti e galleristi: un’esperienza estetica esclusiva, in occasione del MIART, la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea che si svolge a Milano dal 17 al 20 aprile. Per tutta la durata dell’evento, all’interno del padiglione di Arte Contemporanea, la Maison è presente con la “Vip Lounge Perrier-Jouët”: una coinvolgente immersione nella stravagante visione estetica della famosa Maison di Epernay dove è possibile degustare lo champagne icona di uno stile di vita improntato alla creatività, al prestigio e alla rarità.La storia della Maison Perrier-Jouët è da sempre strettamente legata all’arte.A partire dalla bottiglia della Cuvée Belle Epoque, il cui decoro creato nel 1902 dal maestro vetraio dell’Art Nouveau Émile Gallé (ritratto nell'immagine), la rende ancora oggi un prezioso oggetto d’arte.Da allora la dimensione artistica è divenuta parte integrante del suo DNA, il suo tratto principale, connotando in modo incisivo il suo stile di vita, tessendo con trame di colore e bellezza lo scenario di senso di ogni gesto quotidiano.Da sempre la Maison Perrier-Jouët ricerca attentamente gli artisti che possano incarnare in chiave contemporanea lo spirito “art nouveau”.La "Vip Lounge Perrier-Jouët" diviene così racconto sensoriale dell’ideale di arte della Maison, espressione dello stretto legame con il luogo, oasi di fascino e piacere che risveglia i sensi. Lo Champagne Perrier-Jouët incanta con eleganza e raffinatezza.Un salotto sofisticato, elitario, atmosfere poetiche intrise di joie de vivre, dove lo spessore culturale ed emozionale scandisce i ritmi: il mito dell’art nouveau rivive in un progetto contemporaneo carico di significato, un connubio ricercato tra il lusso e il piacere di generare cultura.La delicatezza e l’esuberanza della natura danno vita a un palcoscenico sensoriale carico di potenza e stupore, dove poter degustare una flûte di champagne Perrier-Jouët comodamente rilassati su divani, poltrone e chaise longue firmate Zanotta, senza dubbio uno dei maggiori protagonisti della storia e del successo del design italiano nel mondo.Un’unione di eccellenze per una fruizione sofisticata.Info: www.perrier-jouet.com