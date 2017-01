LIBRI / Derrida e Guattari: filosofia francese inedita in libreria

MILANO - Jacques Derrida e Félix Guattari, escono nei prossimi giorni in libreria due inediti da non perdere."Marx & sons. Politica, spettralità, decostruzione" è il testo nel quale Derrida si chiede: "Qual è il futuro del marxismo?" A questa domanda il filosofo francese aveva tentato di rispondere in "Spettri di Marx", concludendo che senza interrogare nuovamente l'eredità marxista, il marxismo non avrà futuro e il futuro stesso non avrà nessun avvenire.I saggi compresi in questa raccolta sono le risposte date da alcuni dei maggiori filosofi politici contemporanei agli spiriti evocati in "Spettri di Marx". La posta in gioco nella discussione è alta: la possibilità di creare spazi di intervento nel reale, il rapporto tra filosofia e politica, tra teoria critica e pratiche antagoniste. L'esito del dibattito è una chiarificazione del rapporto tra marxismo e decostruzione, e sopratutto della possibilità di pensare la politica come luogo di un'esperienza sottratta a ogni dogma. Tra gli interventi del testo: Il sorriso dello spettro di Antonio Negri; Marx dematerializzato, o lo spirito di Derrida di Pierre Macherey; La lettera rubata di Marx di Frederic Jameson; Spiriti armati e disarmati: Spettri di Marx di Derrida di Warren Montag; Marxismo senza marxismo di Terry Eagleton; Riconciliare Derrida: Spettri di Marx e la politica decostruttiva di Aijaz Ahmad; Dopo la caduta: tra le nebbie del 18 Brumaio delle primavere dell'est di Ratsko Mocnik; La politica dell'hantologie in Spettri di Marx di Jacques Derrida di Tom Lewis; Lingua amissa: il messianismo della lingua-merce e Spettri di Marx di Werner Hamacher; Marx & Sons di Jacques Derrida.Scrive invece Gilles Deleuze a proposito di "Ritournelles", lo spiazzante inedito di Félix Guattari curato e tradotto in italiano da Aria Gremizzi; “Caro Jean Baptiste Thierrée, che testo toccante, strano, in cui si mescolano infanzia, arte, pensiero. È come se Félix fosse tornato, anzi, é come se fosse rimasto sempre qui. Sono felice di conoscere questo testo grazie a lei”.Scritto nell’anno 1991, "Ritournelles" è infatti un testo feroce e travolgente, chesfugge alle definizioni di genere. In bilico tra poesia intesa come frammento intimo, lavoro su memoria e schizofrenia, invenzione linguistica, è la folletraversata di zone dove senso e non-senso si fondono. Un fondamentalecontributo alla letteratura contemporanea, nello stile originale e irriverente che contraddistingue Guattari.Info: www.mimesisedizioni.it