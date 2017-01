DANZA / La Francia si muove a Lecce: in scena "Bascule" di David Wampach. Incasso devoluto agli abruzzesi de "L'uovo"

LECCE - Mercoledì 22 e giovedì 23 aprile alle ore 20.45 David Wampach presenta BASCULE.In scena lo spazio è una scatola aperta ritagliata a misura dei tre ballerini, annuncia il disequilibrio che governa la performance: il pavimento e il muro frontale bianco e la parete sinistra nera, creano due figure incastrate in una sorta di Ying e Yang sempre asimmetrici, qualunque sia il punto di vista. Ogni coppia si rompe e si compone e ricompone all'infinito. evoca da subito un dispositivo "che guarda". Cercare l'equilibrio tra le apparenze e scoprire altri rapporti di armonia tra i corpi, i piani, la profondità di campo, la luce e i cambiamenti di colore. Qui tutto è disposto affinché lo sguardo lavori in un movimento permanente, di "va' e vieni", entro elementi appena differenti ma costantemente in movimento.I danzatori disegnano un'archeologia visuale con la precisione di un metronomo che dà ritmo a un istante di poesia in cui il corpo resta il protagonista. Ondeggiamento, oscillazione, dondolamento, BASCULE, appunto: ondeggia lo sguardo, la testa, le spalle, le anche, il bacino, le gambe e i glutei guidati da un ipnotico beat.Un trio (un uomo e due donne), a quattro zampe, di cui due in coppia eseguono stessi movimenti, equivalenti o sincroni, e uno singolo come un elettrone i cui movimenti sono asincroni o contrari: man mano che ciascuno si avvicina, il terzo gira le spalle. Costantemente, uno degli elementi della coppia la lascia e si volta rivolgendosi a formare una nuova coppia con il ballerino solo. "Prendo come punto di partenza uno spettacolo, See-Saw, e il videoclip R'n'B. See-Saw è uno spettacolo di Simone Forti, mostra in scena un uomo e una donna su un'altalena di cui studiando la fragilità e la mobilità dei punti d'equilibrio.Il videoclip è un cortometraggio cinematografico che si rifà a due differenti modelli, quello della canzone filmata e quello del cinema, approfondendo l'immagine in termini di velocità, lavoro sonoro, ricerca plastica." (David Wampach)David Wampach lavora con artisti del calibro di Anne Lopez, Thiery Bae, Christian Bourigault, Mitia Fedotenko, Mathilde Monnier, Julie Brochen, Odile Duboc, Joao Fiadeiro, Alain Michard, Catherine Contour, Christian Rizzo. Con lo spettacolo Circon e is, vince il concorso Solo mio e la Biennale dei Giovani artisti d'Europa e del Mediterraneo.Al termine dello spettacolo di mercoledì 22 aprile David Wampach incontrerà il pubblico.L'incasso delle due serate in cui andrà in scena questo spettacolo sarà devoluto al teatro L'Uovo di L'Aquila distrutto dal terremoto.Info: www.teatrokoreja.it