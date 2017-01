CINEMA / "Arte", si chiude con "Château en Suède" il ciclo dedicato ai film prodotti dalla rete franco-tedesca

MILANO - Arte, la rete franco-tedesca nata nel 1992, è ormai una realtà europea affermata. Arte non solo si occupa della distribuzione dei films di qualità, ma collabora attivamente al sostegno e alla produzione di films di valore artistico riconosciuto dalla critica internazionale, film apprezzati dal pubblico dei festival.Il Centre culturel français de Milan propone, come ogni anno, una selezione di films della produzione 2008.Iniziata il 2 aprile scorso, l'iniziativa ha riscosso grande successo e si concluderà con l’omaggio a Guillaume Depardieu, a sua volta evento d'apertura di nuovo ciclo di proiezioni.Giovedì 7 maggio, alle 20, spazio quindi a "Château en Suède", di Josée Dayan, con lo sfortunato e "maudit" Guillaume Depardieu e Jeanne Moreau.In un castello isolato vive una strana famiglia con lo scontroso Hugo e sua moglie Eléonore, Sébastien, il fratello troppo affettuoso con quest’ultima e la vecchia zia Agathe, molto attenta al rispetto delle tradizioni. Frédéric, uno studente impegnato in ricerche sulla famiglia, viene accolto al castello e diventa oggetto di un complesso gioco di manipolazioni.Info: www.culturemilan.com