ARTE / Pasqua in Costa Azzurra: imbarco immediato sui passi di Picasso

ANTIBES - Imbarco immediato sui passi di Picasso per una destinazione corteggiata dai più grandi artisti. Luce intensa, dolcezza di vivere, paesaggi incantevoli, la Provenza e la Costa Azzurra sono un eden artistico. Di che nutrire l'inestinguibile sete creatrice e la vita di Picasso. Il 2009 è l'occasione per scoprire il suo percorso in queste terre del Sud, in cui egli visse e si spense nel 1973. Eventi eccezionali da scoprire e un itinerario da seguire sulle tracce dell'artista. Giro d'orizzonte dei luoghi di creazione e delle tappe della vita di un mostro sacroAntibes, una fase prolifica per Picasso. Oltre 200 opere illuminano il museo a lui dedicato in questa città. L'occasione per uno sguardo nuovo su quello che si è soliti chiamare il periodo di Antibes, confrontando le opere realizzate durante il suo soggiorno dall'autunno 1946 al castello Grimaldi e che sono oggi il cuore della collezione del Museo di Antibes, con quelle che le hanno immediatamente precedute e seguite. Poiché il castello, ribattezzato Museo Picasso, fu il tenero testimone delle numerose creazioni del pittore. L'artista vi arrivò nell'autunno del 1946 e lascerà un'importante dotazione delle sue tele.Info: www.antibesjuanlespins.comNiente di più naturale, invece, che riunire Cézanne e Picasso al Museo Granet di Aix en Provence, questi due prodigi legati artisticamente, dal 25 maggio al 27 settembre 2009. Cézanne ispirò l'arte. E il soffio creatore dell'eminente artista del XX secolo che è Picasso. Una testimonianza sull'arte moderna e contemporanea attraverso più di cento opere di pittura, scultura, disegni e incisioni. Da scoprire in visite commentate, sullo sfondo di un laboratorio di disegno e arti plastiche, ogni ultimo venerdì e sabato del mese.In parallelo, il Castello di Vauvenargues, uno dei luoghi di residenza del pittore in Provenza, apre ugualmente le sue porte.Prenotazioni obbligatorie con limite di posti disponibili.Da scoprire anche fino al 15 dicembre 2009 al Museo Granet: Picasso, Metamorphoses, un percorso virtuale nell'opera di Picasso.Info: http://it.franceguide.com/