Share on email

Share on email

Share on linkedin

Share on linkedin

Share on viadeo

Share on viadeo

Colloque international organisé par Mauro Carbone, avec le soutien de l'IUF et de l'IRPHIL.



Présentation

Les écrans sont devenus aujourd'hui, de manière plus ou moins consciente, notre dispositif optique de référence ainsi que l'interface habituelle de nos rapports au monde, aux autres, à nous-mêmes.

Comprendre notre expérience présente des écrans pourra donc nous aider à comprendre non seulement notre expérience présente du voir, mais aussi notre manière de penser et de désirer aujourd'hui.



Organisation





Programme



2 septembre 2014

Manufacture des Tabacs – Amphithéâtre André Malraux

Erkki Huhtamo, University of California Los Angeles

Screenology. Media Archaeological Perspectives



Screenology. Media Archaeological Perspectives Pierre Rodrigo, Université de Bourgogne Dijon

Expanded cinema : omnivisibilité et montages du sens



Expanded cinema : omnivisibilité et montages du sens Discussion

Vito Michele Abrusci, Università Roma Tre

Les écrans et l’interaction : un défi pour la logique



Les écrans et l’interaction : un défi pour la logique Aurélien Tabard, Université Claude Bernard Lyon 1

De la surface d'affichage à la surface interactive, comment les technologies interactives questionnent l'écran

De la surface d'affichage à la surface interactive, comment les technologies interactives questionnent l'écran Discussion



Fin des travaux : 18h00

Compagnie Adrien M / Claire B

Images vivantes



Images vivantes Discussion



3 septembre 2014

Manufacture des Tabacs – Amphithéâtre André Malraux



Dans, par et à travers. Immersion et interface (9h15-12h00)

Stéphane Vial, Université de Nîmes, Institut ACTE groupe de recherches PROJEKT

Écrans ou interfaces ? Voir et percevoir à l’ère numérique

Écrans ou interfaces ? Voir et percevoir à l’ère numérique Gilles Bonnet, Université Jean Moulin Lyon 3

Vivre parmi les écrans les livres aujourd’hui

Vivre parmi les livres aujourd’hui Discussion



Bernard Stiegler, Université de technologie de Compiègne – IRI Centre Pompidou

L’écran d’écriture



L’écran d’écriture Discussion

Jean-Pierre Esquenazi, Université Jean Moulin Lyon 3

Les Formes dans l’histoire sociale et technologique

Les Formes dans l’histoire sociale et technologique Laurent Jullier, Université de Lorraine – Université Sorbonne Nouvelle-Paris III

Une taxinomie des écrans basée sur la Théorie de l’Acteur-Réseau

Une taxinomie des écrans basée sur la Théorie de l’Acteur-Réseau Discussion

Giovanna Borradori, Vassar College

Écrans doubles : la démocratie et le droit au secret

Écrans doubles : la démocratie et le droit au secret Richard Koeck, University of Liverpool

Facing the Screen : Urban Screen Evolutions

Facing the Screen : Urban Screen Evolutions Discussion



Fin des travaux : 18h00



4 septembre 2014

Manufacture des Tabacs – Amphithéâtre M



La vie des écrans et la vie parmi les écrans (9h15-12h15)

Francesco Casetti, Yale University

The Resurfacing of the Screen (vidéoconférence)



The Resurfacing of the Screen (vidéoconférence) Vivian Sobchack, University of California Los Angeles

From Screen-scape to Screen-sphere : A Meditation in Medias Res

From Screen-scape to Screen-sphere : A Meditation in Medias Res Discussion



Mauro Carbone, Université Jean Moulin Lyon 3 – I.U.F.

Faire de la philosophie par(mi) les écrans aujourd'hui. Prothèse, individuation, subjectivation

Faire de la philosophie par(mi) les écrans aujourd'hui. Prothèse, individuation, subjectivation Discussion

Fin des travaux : 12h30

Colloque international sous la direction de Mauro CarboneEn collaboration avec Anna Caterina Dalmasso et Jacopo Bodini(14h00-14h30)Jacques Comby, Président de l'Université Jean Moulin Lyon 3Jean-Philippe Pierron, Doyen de la Faculté de Philosophie de l'Université Jean Moulin Lyon 3(14h30-16h00)(16h30-18h00)(20h)(14h00-15h30)(16h00-18h00)Jacopo Bodini, Université Jean Moulin Lyon 3Anna Caterina Dalmasso, Université Jean Moulin Lyon 3Marta Nijhuis, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions, vous pouvez effectuer votre inscription gratuite à l'adresseou sur le site internet du colloque :Nazaré MarquesIRPhiL EA 4187 - Institut de Recherches Philosophiques de Lyon18 rue Chevreul - 69007 LyonTél. : 04 78 78 73 94 - Fax : 04 78 78 72 27